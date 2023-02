Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Böller im Schulbus gezündet

Kaiserslautern (ots)

Drei Jugendliche haben am Donnerstag in einem Schulbus Böller gezündet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ein Mädchen, das möglicherweise verletzt wurde, und bittet um Hinweise. Das Trio im Alter von 13 bis 15 Jahren warf die Feuerwerkskörper zunächst aus dem Fenster des fahrenden Busses. Im Bereich des Philipp-Mees-Platzes zündete einer der drei einen weiteren Böller und warf ihn in den komplett gefüllten Bus. Einige der Fahrgäste stiegen daraufhin aus, unter anderem ein Mädchen, das zuvor "Aua" gerufen habe. Die Polizei schließt nicht aus, dass die junge Frau durch den Böller verletzt wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Schülerin geben können, beziehungsweise Personen, die verletzt wurden oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 0 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Die Beamten des Haus des Jugendrechts ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

