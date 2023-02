Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wand mit Graffiti beschmiert

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung in der Eierstraße ist der Polizei am Donnerstagabend gemeldet worden. Eine Zeugin hatte gegen 18:30 Uhr eine Gruppe von drei Personen beobachtet, die eine Mauer am Spielplatz mit Graffiti besprühten. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Sie konnten nicht mehr angetroffen werden. Am Tatort fanden die Beamten eine Dose mit Lachgas, die offensichtlich von den Tätern zurückgelassen wurde. Diese wurde sichergestellt. Von der Tätergruppe ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um drei Jugendliche oder junge Männer gehandelt hat. Alle trugen dunkle Kleidung. Einer der Beteiligten hat eine auffällige, helle Lockenfrisur. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell