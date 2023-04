Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Varel

Varel (ots)

Am Montag, 24.04.23, zwischen 10:20-12:20 Uhr, nutzten Unbekannte die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Grüner Weg aus, um sich durch Aufbrechen einer Terrassentür Zugang zu verschaffen und aus dem Haus unter anderem Bargeld und Schmuck zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell