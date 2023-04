Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bankangestellte vereitelt Betrugsversuch

Bockhorn (ots)

Mit einem Schockanruf versuchten Betrüger bei einem 87-jährigen Senior aus Bockhorn am Donnerstag, 20.04.23, gegen 15:45 Uhr, einen Geldbetrag in Höhe von 40.000,- Euro zu erbeuten. "Nur der Aufmerksamkeit der Bankangestellten der LZO Bockhorn ist es zu verdanken, dass es zu keiner Geldauszahlung kam", ist sich der Präventionsbeauftragte Eugen Schnettler der Polizei Varel sicher. Als der Schockanruf bei dem Senior einging, schilderte eine weibliche Person mit einer weinerlichen verwaschenen Stimme, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei gab sie sich als die Tochter des Seniors aus und berichtete, dass bei dem Verkehrsunfall ein Kind zu Tode gekommen sei. Um einer drohenden Inhaftierung zu entgehen, müsse nun eine Kaution in Höhe von 40.000,- Euro gezahlt werden. Der Senior erklärte sich bereit, seine örtliche Bank aufzusuchen, um den geforderten Bargeldbetrag abzuheben. Bei dem Gespräch mit der Mitarbeiterin des Geldinstitutes vermutete diese bereits einen Betrug und verwies ihren Kunden an die nahegelegene Polizeistation Bockhorn. Dadurch wurde der Betrug verhindert. Hauptkommissar Eugen Schnettler weist darauf hin, dass es sich bei Anrufen mit Kautionsforderungen ausnahmslos um Betrugsversuche handelt. Die Betroffenen sollten auf keinen Fall Zahlungen leisten und sich umgehend mit den angeblich betroffenen Angehörigen sowie der Polizei in Verbindung setzen. Die Polizei hat bereits vor längerer Zeit begonnen, Bankangestellte in Bezug auf diese Betrugsmasche zu beschulen. Bei einem Betrugsverdacht erhalten die Kunden nunmehr einen Briefumschlag mit sechs Fragen. Wenn hiervon zwei Fragen positiv beantwortet werden, liegt ein Betrugsversuch vor. "In diesem Fall hat sich die Präventionsmaßnahme, die bei der entsprechenden Bank durchgeführt worden ist, offensichtlich gelohnt", meint Eugen Schnettler und spricht ausdrücklich seinen Dank an die Bankangestellte aus.

