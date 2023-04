Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pitbull beißt Radfahrer in die Wade- Hundehalterin gesucht!

Varel (ots)

Am Donnerstag, 20.04.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 20-jähriger Radfahrer im Bereich des Jobcenters an der Karl-Nieraad-Straße 1 in Varel von einem nicht angeleinten braunfarbenen Pitbull in die Wade gebissen. Der 20-Jährige erlitt hierdurch eine leichtere Verletzung. Der Hund kehrte nach dem Vorfall zu der im Nahbereich befindlichen mutmaßlichen Hundehalterin zurück, die sich daraufhin mit dem Hund entfernte. Die Frau wird beschrieben als ca. 1,65 m groß und mit längeren schwarzen Haaren. Sie soll einen langen schwarzen Mantel getragen haben. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wird neben weiteren möglichen Zeugen insbesondere diese Frau gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell