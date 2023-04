Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht HIT Markt Prüm

Prüm (ots)

Am Freitag, 31.03.2023 zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des HIT Marktes in Prüm. Ein bisher unbekannter PKW hat beim Ausparken den stehenden PKW Citroen C5 an der Beifahrerseite beschädigt und hat die Unfallstelle verlassen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

