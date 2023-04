Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angeleinter Hund beißt Jugendlichen ins Bein - Hundebesitzerin entfernt sich

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.04.2023, gegen 15.45 Uhr, wurde ein 14-jähriger Schüler auf dem Nachhauseweg von einem angeleinten Hund in den Unterschenkel gebissen. Der 14-Jährige war in Begleitung seines 16-jährigen Freundes, als der Hund an der Kreuzung Schillerstr. Ecke Hamburger Straße zunächst beide attackierte. Eine ca. 50 Jahre alte Frau hatte den aggressiven Hund zwar an der Leine, konnte aber den Hundebiß offenkundig nicht verhindern. Die sehr gut beschriebene Frau sprach kurz mit den Jugendlichen, setze aber sodann ihren Weg fort und blieb unbekannt. Die Hundebegleiterin wird aufgefordert die Polizei zu kontaktieren. Zeugen, die sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

