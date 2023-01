Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Mitarbeiter eines Seniorenheimes in Karlsruhe-Neureut meldeten am Dienstagabend bei der Polizei einen 81-jährigen Bewohner als vermisst. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Armbanduhr des Vermissten im Bereich der Waldschule in Neureut geortet werden konnte. Der als orientierungsloser Mann geltende Senior konnte bei einer Suchmaßnahme der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, mitten im Wald aufgefunden werden. Der 81-Jährige kam mit Unterkühlungen aber ansonsten wohlauf vorsorglich in ein Krankenhaus.

