Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 16.12.2022, auf Samstag, den 17.12.2022, kam es in der Eisfelder Straße in Hildburghausen zu einem Diebstahl von Weihnachtsbäumen. Aus dem gesicherten Bereich einer Verkaufsfläche für Weihnachtsbäume wurden in der Nacht etwa 40 Bäume mit einem Gesamtwert von 1.250 Euro entwendet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell