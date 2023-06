POL-PPWP: 17-Jähriger tödlich verunglückt

Kaiserslautern (ots) - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Samstag festgenommen. Der 47-Jährige wurde auf seinem Fahrrad fahrend zwischen Enkenbach und Eselsfürth durch einen Polizeibeamten in seiner Freizeit wiedererkannt. Eine ausgerückte Streife konnte ihn in der Eselsfürth anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei fanden sie circa 290 Gramm Amphetamin - Paste, fast 80 Gramm Marihuana, ...

mehr