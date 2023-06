Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Friedrich-Karl-Straße zu einer Unfallflucht. Der 26-jährige Halter parkte um 21:30 Uhr seinen BMW 118i vor der Hausnummer 10 und ging in die Stadt. Um 0:30 Uhr kehrte er zu dem Auto zurück und fuhr nach Hause, wo er den Wagen unter seinem Carport abstellte. Morgens fiel ihm hinten rechts ein Streifschaden auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht sie davon aus, dass der Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, beim Vorbeifahren, in der Friedrich-Karl-Straße gestreift wurde. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

