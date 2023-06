Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt und neuen Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots)

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Samstag festgenommen. Der 47-Jährige wurde auf seinem Fahrrad fahrend zwischen Enkenbach und Eselsfürth durch einen Polizeibeamten in seiner Freizeit wiedererkannt. Eine ausgerückte Streife konnte ihn in der Eselsfürth anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei fanden sie circa 290 Gramm Amphetamin - Paste, fast 80 Gramm Marihuana, sowie 6 Gramm Haschisch und 22 Ecstasy - Tabletten. Zusätzlich trug der 47-Jährige einen vierstelligen Bargeldbetrag und ein Springmesser bei sich. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Weil er die Geldstrafe aus vier offenen Haftbefehlen - insgesamt mehrere tausend Euro - nicht bezahlen konnte, wurde der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 271Tagen absitzen muss. |elz

