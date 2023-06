POL-PPWP: Unvermittelt angegriffen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - In der Bremerstraße hat am Sonntagvormittag ein Auto gebrannt. Der 95-jährige Fahrer des Audis gab an, dass der Motorraum während der Fahrt anfing zu qualmen. Daraufhin sei er auf einen Parkplatz gefahren und habe das Auto verlassen. Dort schlugen dann Flammen aus dem Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Front des Wagens war komplett abgebrannt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch ...

mehr