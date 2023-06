Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fanschal angezündet - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in der Beethovenstraße. Dort kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 19 Uhr und 9 Uhr zu einem Brand eines Fanschals. Der Schal hing von einem Fenster herab. Unbekannte steckten diesen in Brand. Hierbei wurde das Fanutensil gänzlich zerstört. Das Fenster und die Glaseinfassung durch Schmorspuren beschädigt. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell