POL-PPWP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) - Am Freitag, 16.06.2023 gegen 10:45 Uhr wurde ein 67-jähriger Mann dabei gestellt, wie er in der Fackelstraße Parfum aus einer dortigen Parfümerie entwenden wollte. Der Mann, bei dem es sich um einen Angestellten einer Reinigungsfirma für die Parfümerie handelt, hatte die Parfumflaschen in schmutzige Putzlappen eingewickelt, welche er wiederum in Müllsäcke verstaute. Hierbei wurde er durch Angestellte der Parfümerie beobachtet und die Polizei ...

