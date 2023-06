POL-PPWP: Katze löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, 17.06.2023 gegen 00:12 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann am Stiftsplatz auf einem E-Board einer Kontrolle unterzogen. An diesem war ein Elektromotor verbaut, welcher dazu führt, dass das E-Board eine Höchstgeschwindigkeit von 31 km/h erreicht. Da der Mann keine Fahrerlaubnis sowie Versicherungsschutz für das E-Board vorzeigen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.|wey Kontaktdaten ...

