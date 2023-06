Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gesuchte Reiterin gefunden

57629 Merkelbach (ots)

Nachdem der Polizeiinspektion Hachenburg am Vormittag des 16.06.2023 eine verunfallte Reiterin gemeldet wurde, die zuvor von ihrem Pferd gestürzt ist und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte, wurden seitens der Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Grund dafür war aufgrund der Erheblichkeit des Sturzgeschehens eine anzunehmende hilflose Lage oder Gefahr für die Verunfallte. An der Suche waren Einsatzkräfte der umliegenden Polizeidienststellen, ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Feuerwehrkräfte beteiligt. Nach Zeugenhinweisen konnte die Reiterin schließlich am frühen Nachmittag an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Eine medizinische Untersuchung wird durchgeführt. Die Polizeiinspektion Hachenburg bedankt sich auf diesem Wege insbesondere für die zahlreichen Zeugenhinweise, sowie die Mitwirkung der beteiligten Feuerwehren und Rettungskräfte am Einsatz.

