POL-PDMT: Suche nach verunfallter Reiterin

Diez (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es "In der Ruhstatt" zum Brand auf einem Balkon. Die Bewohner des Anwesens konnten den Brand rechtzeitig melden, ein weiteres Übergreifen des Feuers ins Gebäudeinnere wurde so verhindert. Zwei Personen mussten jedoch vorsorglich durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht, da sie Rauch eingeatmet hatten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 ...

