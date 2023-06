POL-PDMT: Diez - Balkonbrand

Bogel (ots) - Am Mittwoch, 24.06.2023 um ca. 20:00 Uhr, wurde der Brand einer Scheune samt Anbauschuppen in der Kirchhohlstraße gemeldet. Die Kräfte der Feuerwehr konnten das in Vollbrand stehende Gebäude zeitnah löschen. Es wurde niemand verletzt. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

