Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Scheibe eingeschlagen

Handtasche entwendet

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (12. Februar 2023) zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines grauen Renault Twingo, der auf dem Parkplatz am Bühnenhaus an der Bury St. Edmunds-Straße abgestellt war, ein. Sie entwendeten vom Fahrersitz eine schwarze Handtasche mit Portemonnaie, in dem sich Ausweise und Karten befanden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell