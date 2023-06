Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung zum Nachteil einer männlichen Person

Fachbach (ots)

Am 12.06.2023 gegen 22:12 Uhr meldet sich eine männliche Person bei der PI Bad Ems und gibt an soeben im Bereich der Koblenzer Str. in Fachbach von 2-3 weiteren Personen attackiert worden zu sein. Hierbei wurde der Anrufer offenbar leicht am Kopf verletzt. Zu dem genauen Hergang der Auseinandersetzung liegen unterschiedliche Aussagen vor, die im Rahmen von weiteren Ermittlungen noch zu klären sind. Der Geschädigte wurde zunächst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Mindestens ein Täter war dem Geschädigten namentlich bekannt. Auch zum Hintergrund des Angriffs liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen bitte bei der Polizei Bad Ems unter 02603-9700 melden.

