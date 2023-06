Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter wirft Hundeleine nach Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzbrock-Clarholz (MK) - Bereits am späten Freitagabend (02.06., 23.20 Uhr) ereignete sich auf der Debusstraße ein Vorfall, bei welchem eine Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die 59-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz mit einem Fahrrad die Debusstraße, als sie in Höhe eines dortigen Geldinstituts ein Mann mit Hund bemerkte. Im Vorbeifahren warf der unbekannte Mann unvermittelt die Hundeleine nach der Radfahrerin. In der Folge stürzte die Frau. Nach einem kurzen Disput fuhr die 59-Jährige weiter und verständigte später die Polizei.

Beschrieben wurde der Mann wie folgt: Ca. 1,80 - 1,90 Meter groß mit schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet, hatte einen kleinen Hund sowie eine rote Flexleine bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

