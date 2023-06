POL-GT: 52-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Verl - (AG) - Am frühen Dienstagmorgen (06.06.) ereignete sich in Verl ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr befuhr die 28-jährige Bielefelderin mit einem Opel Corsa die Bleichestraße, aus Richtung Verl kommend in Richtung Bielefeld. In Höhe der Hausnummer 151 kam sie im Verlauf einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach ...

