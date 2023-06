Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines leerstehenden Hauses

Gütersloh (ots)

Rietberg-Neuenkirchen - (AG) - Am Montagabend (05.06.) um 23:57 Uhr, erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über einen Brand in einem leerstehenden Haus an der Detmolder Straße in Neuenkirchen. Im Dachgeschoß war aus bisher unbekannter Ursache ein unbewohnter Raum in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung und griff auf das gesamte Haus über. Die Feuerwehr setzte die Löschzüge aus Rietberg und Neuenkirchen sowie jeweils ein zusätzliches Löschfahrzeug aus Verl und Mastholte, die für den Transport des Löschwassers benötigt wurden, ein. Die Löscharbeiten dauerten bis 02.20 Uhr an. Für deren Dauer wurde die Detmolder Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt und wird im Laufe des heutigen Tages durch die Brandspezialisten der Polizei Gütersloh in Augenschein genommen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt; die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell