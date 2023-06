Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zwischen Samstagabend (03.06., 19.45 Uhr) und Montagmorgen (05.06., 07.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Kühlcontainer eines Lebensmittelmarktes am Prozessionsweg eingebrochen. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum und durchsuchten diese teilweise sehr rabiat. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

