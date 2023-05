POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht in der Niedere(n) Straße - Polizei sucht Zeugen

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Im Laufe des Mittwochs ist ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Veilstraße eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Zugangstür am Kellerabgang des Hauses gelangte der Eindringling in das Gebäude. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, ist bislang nicht ...

mehr