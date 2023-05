Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motoröl und Kühlerfrostschutzmittel aus einem verschlossenen Behältnis einer Tankstelle entwendet

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem verschlossenen Schrank vor dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rottweiler Straße auf Höhe der Abzweigung Spittelbronner Weg zwei Flaschen Motoröl und 16 Flaschen Kühlerfrostschutzmittel entwendet. Um an die Flaschen zu gelangen, brachen die Täter ein Vorhängeschloss auf, mit welchem der "Ölschrank" auf dem Gelände der Tankstelle gesichert war. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

