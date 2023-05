Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Wöschhalde) Gegen geparkten Ford Transit gefahren und sich nicht gemeldet

VS-Villingen, Wöschhalde (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, ist ein Unbekannter vor dem Gebäude Wöschhalde 55 gegen einen dort geparkten Ford Transit gefahren und hat dabei die rechte Fahrzeugseite des Transporters beschädigt. Ohne sich zu melden oder sonst um den verursachten Schaden an dem Ford in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell