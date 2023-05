POL-UN: Bergkamen - zwei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen direkt hintereinander

Holzwickede (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (12.05.2023) in eine Tankstelle an der Nordstraße in Holzwickede eingebrochen. Mit Hilfe eines Gullydeckels schlugen die Täter zwischen 3.17 Uhr und 3.24 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Sie entwendeten daraus zahlreiche Tabakwaren. Laut Angaben ...

mehr