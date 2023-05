Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

Holzwickede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (12.05.2023) in eine Tankstelle an der Nordstraße in Holzwickede eingebrochen.

Mit Hilfe eines Gullydeckels schlugen die Täter zwischen 3.17 Uhr und 3.24 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum. Sie entwendeten daraus zahlreiche Tabakwaren.

Laut Angaben eines Zeugen und Videoaufzeichnungen handelte es sich bei den Tätern um vier dunkel gekleidete, männliche Personen, die mit einer schwarzen Mercedes Limousine vom Tatort flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303/921-3120 zu melden.

