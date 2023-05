Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Festnahme nach Ladendiebstahl

Kamen (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.05.2023) konnte ein Ladendieb, der in einem Geschäft an der Straße Zollpost Kleidungsstücke entwendete hat, festgenommen werden.

Ein Zeuge hatte beobachtet, dass ein Mann einen Einkaufwagen mit Bekleidungsstücken zu einem Einkaufswagenunterstand schob und Etiketten und Kleiderbügel entfernte. Dort konnte der Tatverdächtige von der Polizei angetroffen und festgenommen werden.

Bei seiner Vernehmung gestand er die Tat. Der 38-jährige deutsche Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der erst vor wenigen Wochen aus einer Haftanstalt entlassen worden ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter beim Amtsgericht Kamen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 38-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell