Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mountainbike aufgefunden - Polizei sucht den Eigentümer

Kamen (ots)

Ein am 19.04.2023 in einem Straßengraben an der Herbert-Wehner-Straße aufgefundenes Mountainbike wurde von der Polizei sichergestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das weiße Rad der Marke Corratec, Modell XVERT Elite, zuvor entwendet wurde. Bisher konnte es keiner vorliegenden Strafanzeige zugeordnet werden.

Wer sein Rad wiedererkennt oder Hinweise zu seinem Eigentümer geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

