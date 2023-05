Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (10.05.2023) zwischen 11.00 Uhr und 13:15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Cappenberger Damm verschafft.

Im Inneren des Hauses wurden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Werne unter der Rufnummer 02389/921-3420 oder 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell