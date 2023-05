POL-UN: Werne - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-jährigen Jugendlichen

Fröndenberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht zu Mittwoch (10.05.2023) zwischen 3.22 Uhr und 3.41 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Gaststätte am Markt in Fröndenberg verschafft. Der Täter entwendete Bargeld. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: - hagere Person - schwarze Jacke - graue Kapuze - graue Hose - schwarze Schuhe ...

