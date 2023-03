Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Taschendiebe am Hauptbahnhof Leipzig gestellt

Leipzig (ots)

Gestern Abend stellte die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof drei Taschendiebe. Sie hatten gemeinschaftlich insgesamt 14 Flaschen Shampoo aus einem Drogeriemarkt entwendet. ___________________

Am 7. März 2023 gegen 17:15 Uhr fielen Beamten der Bundespolizei drei Personen am Hauptbahnhof auf. Die Beamten folgten Männern, die sich immer wieder verdächtig verhielten. Als einer der drei mit einem offen-sichtlich gut gefüllten Mantel aus einem Geschäft kam, griffen die Bundespolizisten zu. Unter der Jacke eines Mannes fanden sie 11 gestohlene Shampoo-Flaschen im Wert von 92,10 EUR.

Die drei Georgier im Alter von 18, 25 und 27 Jahren sind einschlägig polizeibekannt und in der Vergangenheit bereits durch Eigentumsdelikte aufgefallen.

Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Ein Tatverdächtiger, der unerlaubt in Deutschland aufhält, wurde zudem mittels Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Dresden hatte in Juni 2021 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1144 Euro verurteilt. Da er die Strafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell