Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Streit am Hauptbahnof Leipzig eskaliert

Leipzig (ots)

Am Freitagabend kam es am Leipziger Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Alter von 20 bis 54 Jahren. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. ____________________

Am 03. März 2023, gegen 23:00 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei eine vorerst verbale Auseinandersetzung auf dem Querbahnsteig des Leipziger Hauptbahnhofs. Rund 10 Personen stritten lautstark. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versuchten bereits, die Personen zu beruhigen und zu trennen. Als die Beamten ebenfalls einschreiten wollten, begannen die Männer, sich mit Faustschlägen zu attackieren; eine Bierflasche wurden für Angriffe genutzt und ging zu Bruch.

Erst durch die Androhung von Pfefferspray und Schlagstock konnte die Situation beruhigt werden.

Mehrere Personen hatten in Folge der Angriffe Hämatome, unter anderem am Kopf. Ein Mann blutet stark an seiner rechten Hand und wurde in die Uniklinik gebracht, ein weiterer Mann vor Ort ärztlich versorgt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell