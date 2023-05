Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannter schlägt zwei Frauen in der Innenstadt

Schwerte (ots)

Ohne Vorgeschichte hat am Dienstagmorgen (09.05.2023) ein bisher unbekannter Mann zwei Frauen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Gegen 7.40 Uhr ging eine 55-jährige Schwerterin zu Fuß über die Hüsingstraße und wollte in Höhe Hausnummer 29 nach links in Richtung Kleppingstraße abbiegen. Unvermittelt kam plötzlich ein unbekannter Mann von rechts, lief hinter der Frau her und schlug ihr im Vorbeilaufen mit der Faust aufs Ohr. Anschließend rannte er in Richtung Postplatz davon

Nur wenige Minuten später befand sich eine 75-jährige Schwerterin zu Fuß auf der Rathausstraße in Höhe der Post. Kurz vor der dortigen Bushaltestelle bemerkte sie einen herumschreienden Mann, der dann direkt auf sie zulief und ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Er flüchtete daraufhin in Richtung Hastingsallee.

Beide Frauen wurden durch die Körperverletzungen leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 170 cm groß und schlank - Alter etwa Mitte 20 - kurze, dunkle Haare - südländisches Aussehen - bekleidet mit Jeanshose und blauer Trainingsjacke

Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell