Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Festnahmen nach Einbruch in Geschäft

Unna (ots)

Nach einem Einbruch in ein Lotto-Tabakwarengeschäft in der Innenstadt in Unna hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag (09.05.2023) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Eine Zeugin hatte gegen 2.00 Uhr zwei Personen wahrgenommen, die sich im Bereich Markt/ Schäferstraße/ Schmale Straße aufgehalten und nach ihren Angaben verdächtig umgeschaut haben.

Zivilkräfte der Polizei konnten die zwei von der Zeugin beschriebenen Männer im Bereich der Schäferstraße in Unna antreffen.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in ein nahegelegenes Lotto-Tabakwarengeschäft durch Wurf eines Pflastersteins gegen die Hintertür eingebrochen wurde.

Ein im Nahbereich abgestellter Pkw mit Aufbruchswerkzeug und Diebesgut konnte den beiden Tatverdächtigen zugeordnet worden. Bei einem der Beschuldigten konnten ein Messer und Pfefferspray aufgefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizeiwache Unna gebracht.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 43-Jährigen und einen 24-Jährigen Krefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Vernehmung wurde der 24-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund entlassen. Der einschlägig in Erscheinung getretene 43-Jährige wird auf Anordnung im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell