POL-UN: Selm - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bönen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (03.05.) in Bönen wurden drei Personen und ein Pferd leicht verletzt. Gegen 20 Uhr befuhr eine 24-jährige Bönenerin mit ihrem Fahrzeug die Rhynerner Straße in Richtung Hamm. Bei einem Wendemanöver in Höhe der Einmündung Alte Landstraße übersah sie laut eigenen Angaben den Pkw samt Pferdeanhänger einer ...

mehr