POL-UN: Kamen/Kreis Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jugendlichen

Werne (ots) - Bei der vorherigen Pressemitteilung hat eine wichtige Information gefehlt: Der Einbruch in das Einfamilienhaus am Fasanenweg am Dienstag (02.05.) in Werne erfolgte zwischen 10.30 und 11.57 Uhr. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Christian Stein Telefon: 02303-921 ...

