Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Dienstag (02.05.) gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Fasanenweg in Werne verschafft.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Laut Zeugen entfernten sich vier bislang unbekannte männliche Personen mit einem dunkelgrünen Kombi ohne Kennzeichen vom Tatort.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Personen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell