POL-KN: (Rottweil) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Parkrempler und einer anschließenden Unfallflucht ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Heerstraße gekommen. Ein Unbekannter streifte in der Nacht einen Audi A6, der vor dem Gebäude Heerstraße 23 am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden am Audi in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

