POL-UN: Schwerte - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werne (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (25.04.) in Werne sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender hat zwischen 7.00 und 9.30 Uhr einen Pkw beschädigt, der in der Lippestraße in Höhe der Hausnummer 94 geparkt war, und einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen von einem Fahrrad stammen. ...

