POL-UN: Werne - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (30.04.) zwischen 3.30 und 3.35 Uhr in drei Handy-Shops auf der Steinstraße in Werne eingebrochen und haben ersten Erkenntnissen zufolge Tablets entwendet. Zeugen konnten drei Tatverdächtige in Richtung Solebad flüchten sehen. Alle Täter sollen schlank, circa 175 Zentimeter groß und schwarze Wind-/Regenjacken getragen haben. Ein Täter soll akzentfrei deutsch ...

