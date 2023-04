Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Jugendlicher Radfahrer von PKW angefahren - Beteiligte PKW-Fahrerin und Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag ( 28.04.2023 ) erhielt die Polizeiwache Unna gegen 18:30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich bereits gegen 13:15 Uhr an dem Kreisverkehr am Kreishaus, Friedrich-Ebertstraße / Hansastraße, ereignet hatte. Ein 15jähriger Jugendlicher aus Unna wollte mit seinem Fahrrad von der Hansastraße aus kommend auf dem Fahrradstreifen neben dem Fußgängerüberweg die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Platanenallee / Viktoriastraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem grauen PKW Kombi, der von der Friedrich-Ebert-Straße aus kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Jugendliche kam zu Fall. Die Fahrerin des PKW sei ausgestiegen, habe sich nach seinem Befinden erkundigt. Er habe gesagt, dass es ihm gut gehe. Daraufhin habe die PKW-Fahrerin, deren PKW vorne rechts beschädigt worden sei, ihre Fahrt fortgesetzt. Ein weiterer Fahrzeugführer habe aus seinem PKW heraus den Jugendlichen angesprochen. Auch ihm erklärte der Jugendliche, dass alles in Ordnung sei. Erst auf dem anschließenden Nachhauseweg verspürte der Jugendliche leichte Schmerzen und stellte zuhause eine Beschädigung an seinem Fahrrad fest. Gemeinsam mit den Eltern erschien er bei der Polizeiwache Unna, um den Vorfall zu melden.

In diesem Zusammenhang werden nun die bislang unbekannte Fahrerin des beteiligten PKW, der Mann, der den Jugendlichen angesprochen hatte, sowie mögliche weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell