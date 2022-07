Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Altstadt und Kö - Neusser Ehepaar verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 4. Juli 2022, 14:25 Uhr - 16:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag am Rande der Düsseldorfer Altstadt wurde ein älteres Ehepaar aus Neuss (beide 82 Jahre alt) so schwer verletzt, dass beide Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Lebensgefahr bestand gestern Nachmittag nicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam der Mann mit seinem Golf aus dem Kö-Bogen-Tunnel und wollte nach rechts in die Heinrich-Heine-Allee abbiegen. An der Tunnelausfahrt (Steigung) kam er auf Grund unangepasster Geschwindigkeit, möglicherweise in Folge eines internistischen Notfalls, von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Golf in Höhe der Bolkerstraße mit einem Ampelmast. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen. Die Airbags lösten aus. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Der Golf musste abgeschleppt werden. Für etwa zwei Stunden kam es im Bereich des "Bolker Stern" zum Ampelausfall.

