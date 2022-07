Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Meerbusch Osterath - A 44 - Unfall am Stauende - Pkw fährt unter Lkw - 26-jähriger Fahrer lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 04. Juli 2022, 13:45 Uhr

Gestern Nachmittag kam es auf der A 44 in Höhe der Anschlussstelle Osterath zu einem schweren Verkehrsunfall am Stauende. Ein 26 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw unter das Heck eines Lkw gefahren. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Spuren.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 26-Jährige mit seinem Skoda auf der A 44 in Richtung Düsseldorf unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Osterath kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache am Stauende nahezu ungebremst mit dem Heck eines Lkw. Der Pkw geriet unter den Auflieger und der 26-jährige Krefelder wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Spuren. Zeitweise war die Richtungsfahrbahn Düsseldorf voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell