POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsereignis "Polizeiflucht" auf der Autobahn 28 +++

Oldenburg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen dem 20.01.23, 20:00 Uhr und dem 21.01.23, 09:25 Uhr auf der A 28, Fahrtrichtung Bremen in der Anschlussstelle Wechloy werden Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein VW Golf 5 in dunkelblau mit Schrägheck und ohne Nebenscheinwerfer in der Ausfahrt der AS Wechloy nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 900,- EUR an ...

