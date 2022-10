Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Heißes Fett löst Feuerwehreinsatz aus

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einer starken Rauchentwicklung in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.25 Uhr wurden von einer Mitarbeiterin in einer Gaststätte in der Herwartstraße Speisen zubereitet. Dabei benutzte sie eine Fritteuse. Nach dem Gebrauch schaltete sie das Küchengerät aus. Kurz darauf entwickelte sich starker Rauch. Den versuchte die Mitarbeiterin mit nassen Tüchern zu ersticken. Der Rauch drang nach außen und wurde von Zeugen wahrgenommen. Die wählten den Notruf und die Feuerwehren aus Heidenheim und Königsbronn sowie die Polizei rückten an. Verletzt wurde niemand. Warum es zu der starken Rauchentwicklung kam, ist nicht bekannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

++++1971371

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell