Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Papiercontainers

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstag, 06.08.2020 gegen 22:00 Uhr wurde ein brennender Papiercontainer in der Luitpoldstraße, im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim, gemeldet. Der Container, welcher sich mit weiteren Abfallbehältnissen in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand, konnte nach dem zeitnahen Einschreiten der Berufsfeuerwehr gelöscht werden, ohne dass es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 in Verbindung.

